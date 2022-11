LIVE WK SELECTIE. Welke 26 Rode Duivels mogen mee naar Qatar? Knoop rond Lukaku zou doorgehakt moeten zijn

WK voetbal WK in Qatar wordt het laatste van Lionel Messi: “Mijn beslissing is genomen”

Lionel Messi (35) doet komende winter in Qatar een laatste gooi naar de wereldtitel met Argentinië. Dat maakte de superster van PSG bekend in een interview met het Argentijnse Star+. “Ik kan niet wachten tot we eraan beginnen.”

6 oktober