LIVE. Wales gaat op zoek naar gelijkmaker, maar Davies stuit op VS-doelman Turner

Een volledig elftal niet in de golfstaat geboren spelers werd genaturaliseerd. De absolute sterspeler én de kapitein passeerden zowaar in onze tweede klasse. En dat was niet de enige Belgische link in de kunstmatige opbouw van het Qatarese team. Wat u moet weten over het gastland, dat het WK voetbal opent tegen Ecuador. Meteen ook hun allereerste wedstrijd op een WK ooit.

