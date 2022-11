LIVE. Vincent Janssen in de basis van Oranje tegen Senegal, Noa Lang begint op de bank

Tweakers Checken of jouw Black Fri­day-deal ook echt goedkoper is dan anders? Met deze simpele tool kan dat

Deze week kan je je felbegeerde nieuwe smartphone, tv of laptop goedkoper op de kop tikken dan anders. De reden daarvoor? Black Friday natuurlijk! Maar hoe weet je of een voorgeschoteld Black Friday-koopje ook écht een goede deal is? We vroegen het aan expert Eric van Ballegoie van technologiesite Tweakers.

15:55