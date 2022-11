LIVE URUGUAY-ZUID-KOREA. Oudgediende Godin treft de paal kort voor rust, maar ook Zuid-Korea laat zich niet onbetuigd

WK Voetbal Eric Gerets volgt WK thuis op de voet: “Het is aan Eden om te laten zien dat hij het spelletje nog onder de knie heeft”

Thuis in zijn boerderij in Boorsem staat de tv bij Eric Gerets de komende weken afgestemd op het WK voetbal, zelf speelde ‘De Leeuw’ drie WK’s tussen 1982 en 1990. “Ik verwacht nog altijd veel van België”, zegt Gerets, die Trossard en Dendoncker graag in de basis zou zien.

22 november