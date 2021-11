LIVE. Stelt Nederland na de pauze de kwalificatie voor het WK veilig?

WK-KWALIFICATIES Italië breekt record, maar wint opnieuw niet na gemiste strafschop Jorginho - Duitsland en Spanje houden schietoefe­nin­gen

Europees kampioen Italië mag een record bijschrijven. De Squadra is na vanavond de enige ploeg ooit die 36 matchen op een rij ongeslagen is. Toch won Italië opnieuw niet: het bleef op 0-0 steken in Zwitserland.

5 september