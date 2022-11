LIVE SPANJE-COSTA RICA (17u). Luis Enrique kiest voor experimenteel elftal tegen Costa Rica, profiteert Spanje van nederlaag Duitsland?

Mensen mogen stadion niet in met regenboog­kleu­ren: “‘Het is een verboden symbool’, zei de security”

Het WK in Qatar blijft voor controverse zorgen. En dan meer bepaald door de houding tegenover LGBTQ+-symbolen. Voor de aftrap van USA-Wales werden fans met regenboogkleuren geweigerd door de security in het stadion. “Ik moest mijn hoedje afdoen of ik mocht niet binnen”, doet de voormalige Welshe voetbalster Laura McAllister haar verhaal. Een Amerikaanse journalist werd dan weer een halfuur vastgehouden, ook door een regenboogshirt.

22 november