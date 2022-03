LIVE. Ronaldo zet Bruno Fernandes op weg naar 1-0 voor Portugal tegen Noord-Macedonië

WK voetbal ‘Maradona van de woestijn’ vernederde de Rode Duivels voor de ogen van de hele wereld, maar sprookje mondde uit in persoon­lijk drama

Exact 26 jaar. Zo lang is het geleden dat de Saudiër Saeed Al-Owairan de Rode Duivels op het WK van 1994 in de Verenigde Staten op een hoopje dribbelde. Een vernedering voor de ogen van de hele wereld. De Saudische koning Fahd overlaadde Al-Owairan met roem en rijkdom, maar twee jaar later belandde de ‘Maradona van de woestijn’ zelfs in de gevangenis.

