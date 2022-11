LIVE PORTUGAL-GHANA. Ronaldo en co domineren, maar komen niet tot scoren in eerste helft

HELP ROBERTO. Na de matige WK-ope­ner: wat is jouw ideale opstelling voor match tegen Marokko?

De Rode Duivels zijn met een zege begonnen aan het WK in Qatar, maar overtuigend was de prestatie zeker niet. Zondag volgt tegen Marokko al een tweede opdracht en jij kan de bondscoach helpen. Welke ploeg moet Roberto Martínez volgens jou aan de aftrap brengen tegen Hakim Ziyech en co? Log hieronder gratis in en laat het weten!

6:34