LIVE POLEN-ARGENTINIË (20u). Haalt Leo of Lewy achtste finale? Kapiteins van Argentinië en Polen treffen elkaar pas voor het eerst als international

Lionel Messi en Robert Lewandowski zijn tot ver voorbij hun landsgrenzen iconische spitsen in het voetbal. In Qatar is Messi aan z’n vijfde WK toe met de Albiceleste, Lewandowski pas aan z’n tweede met Polen - voor de edities van 2010 en 2014 wisten ze zich niet te kwalificeren. In 2014 leidde Messi zijn team tot in de finale, waar het over Duitsland struikelde, terwijl Lewandowski vier jaar terug in Rusland de poulefase niet overleefde.

Dat gevaar bestaat in Qatar weer, wanneer Polen vanavond met Argentinië in de clinch gaat. Vreemd genoeg is het ondanks hun rijke palmares pas de eerste keer dat de twee kapiteins elkaar treffen als international. Messi heeft al 167 caps op de teller staan - en 93 goals - maar nooit speelde hij tegen Polen. Op 5 juni 2011 was Lewandowski - die aan 136 caps en 77 goals zit - wel goed voor een assist tegen Argentinië in een oefeninterland, maar Messi was er toen niet bij.

Volledig scherm © Photo News

Zelfs in de Champions League kwamen ze elkaar slechts driemaal tegen. De eerste keer in de halve finales in 2015. In Barcelona kreeg Bayern toen een 3-0 om de oren in de heenmatch, met dank aan twee goals en één assist van Messi. In München kon Lewandowski wel scoren maar het was wel Barca dat de finale haalde - én won. Vijf jaar later haalde Lewandowski zijn gram: Barcelona werd in de kwartfinale met 2-8 vernederd door Bayern München. Lewandowski droeg zijn steentje bij met één goal en één assist - en won vervolgens de CL met Bayern.

Op dit WK zijn de twee veteranen aan hun zwanenzang toe. Scoort Lewandowski, nadat hij eindelijk de ban brak tegen Saoedi-Arabië, vanavond zijn tweede WK-goal ooit? Of is het Messi die Polen de doodsteek geeft met z’n derde goal op dit WK - de Vlo zit er al aan acht goals op een WK in totaal. Wie trekt aan het langste eind? Leo? Of Lewy? Of toont Dame Fortuna zich genadig voor haar twee voetbalzonen en brengt een puntendeling hen allebei naar de achtste finales? Faites vos jeux.

