LIVE NEDERLAND-ARGENTINIË (vrij, 20u). Moet Oranje hen niet vrezen? Scaloni spuit mist over De Paul en Di Maria

WK Qatar ook voor Stadion 974 voorbij: opmerkelij­ke container­con­struc­tie wordt nu al uit elkaar gehaald

De 1/8ste finale tussen Brazilië en Zuid-Korea was de zevende en laatste wedstrijd op dit WK in Stadion 974 aan de kust in Doha. Het stadion, dat 974 zeecontainers als basis had, zal niet meer worden gebruikt en direct na het WK worden gedemonteerd. De arena zal daarna worden verscheept naar een ‘ontwikkelingsland zonder voetbalinfrastructuur’.

6 december