LIVE NEDERLAND-ARGENTINIË. Van Gaal ziet dat Scaloni zijn tactiek aanpast aan Oranje: “Kennelijk zijn ze angstig voor ons”

Jeugd jaagt meer dan ooit op plaats bij wereldtop (al willen niet alle oudjes zomaar wijken)

Gisteren nog legde Gonçalo Ramos (21) er drie in het mandje (al valt nog te zien of hij kan bevestigen). Engeland danst op het ritme van een 19-jarige, La Roja wordt gedomineerd door jonkies. En een 20-jarige dwarsboomde Lukaku en daarmee heel België. De nieuwe wereldtop bonkt ongeduldig op de deur in Qatar. (Nog) niet met waanzinnige statistieken, wel met een overdosis zelfvertrouwen en talent. Al zijn er nog altijd een aantal ‘oudjes’ die je beter niet uit het oog verliest.

