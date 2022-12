LIVE MAROKKO-PORTUGAL. Invaller Cristiano Ronaldo moet het hachje van Portugal redden

“Niemand die er wakker van ligt dat saaiste WK-ploeg vliegtuig naar huis heeft gepakt”: Nederland­se pers hekelt ‘polderca­te­nac­cio’ van Oranje na WK-uitschake­ling

Einde verhaal voor Louis van Gaal en Nederland op het WK in Qatar. Oranje ging er in de kwartfinales uit tegen Argentinië en dat zorgde natuurlijk voor teleurstelling in de Nederlandse pers. De kritiek op het geleverde spel was nooit veraf, nu is het hek van de dam. Niet alleen Van Gaal, maar ook de spelers moeten het ontgelden. “Oranje liet niets achter op het wereldtoneel. Iets ergers valt niet te bedenken voor voetballand Nederland.”

13:21