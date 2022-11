LIVE MAROKKO-KROATIË (11u). Wie trekt aan het langste eind in andere confrontatie in groep Duivels?

WK voetbal Denemarken blijft steken op ontgooche­lend gelijkspel tegen Tunesië, Skov Olsen (Club) ziet goal afgekeurd

Het Deense voetbalelftal is het WK in Qatar begonnen met een teleurstellende 0-0 tegen Tunesië. Zeker in de eerste helft waren de beste mogelijkheden voor het Noord-Afrikaanse land, dat werd gesteund door veel meegereisde fans. Denemarken was vorig jaar nog de verrassing van het EK door de halve finale te halen.

