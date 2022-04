LIVE LOTING WK 2022. Welke landen treffen de Rode Duivels in de poules? Meunier hoopt op sterke groep met onder meer Uruguay

WK voetbalVanavond weten de Rode Duivels tegen wie ze zullen spelen in hun poule op het WK voetbal in Qatar. België gaat in het Doha Exhibition and Convention Center als reekshoofd in de trommel - de loting begint om 18 uur Belgische tijd. Treft België in de poules al een sterk land als Nederland of Duitsland? En voorbij welke opponenten moeten de andere WK-favorieten? Het antwoord krijgt u op deze pagina.