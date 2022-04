LIVE LOTING WK 2022. België in groep F tegen Canada, Marokko en Kroatië, maar in mogelijke achtste finale wacht kraker - Nederland samen met reekshoofd Qatar

WK voetbalDe Rode Duivels spelen op het WK voetbal in Qatar in poule F tegen eerst Canada, dan Marokko en vervolgens Kroatië. Op respectievelijk donderdag 23 november, zondag 27 november en donderdag 1 december. Leuke groep. Tot zover het goeie nieuws. Want in een mogelijke achtste finale wacht een tegenstander uit de groep met Spanje en Duitsland. Nederland zit in de groep met reekshoofd Qatar en speelt meteen op de openingsspeeldag tegen Senegal.