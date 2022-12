LIVE KROATIË-MAROKKO. Regragui vindt kleine finale “beetje idioot”, Dalic “wil Kroatië trots maken” - Marokkanen krijgen opvallend bezoek

“Telkens als ik eraan terug denk, wil ik huilen": Neymar deelt privége­sprek­ken met ploegmaats om aan te tonen hoe diep ze zitten bij de Seleçao

Neymar Jr. heeft op zijn Instagramstories screenshots gedeeld van privégesprekken tussen hem en ploegmaats Marquinhos, Thiago Silva en Rodrygo Goes. De reden: hij wil de kameraadschap in de verf zetten die er is tussen de Brazilianen, nu ze verscheurd zijn van verdriet na die dramatische penaltyserie tegen Kroatië op het WK.

