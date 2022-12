LIVE KROATIË-MAROKKO. De bal rolt weer! Komt de zege van Kroatië nog in gevaar?

Stofzuiger, aangever, sfeermaker en superbe­lang­rijk: pas­se-par­tout Antoine Griezmann is het stiekem allemaal in Qatar

De schijnwerpers zullen zondag in de WK-finale staan op Kylian Mbappé en Lionel Messi, maar Antoine Griezmann is als creatieveling, balafpakker en sfeermaker van de Fransen misschien wel de MVP in Qatar. Vedette en vuilnisman in één persoon. Zijn cijfers onderstrepen dat.

