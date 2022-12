LIVE KROATIË-BRAZILIË. De Seleçao komt meer en meer opzetten, Livakovic redt voorlopig de meubelen voor de vicewereldkampioen

Engelse voetbalfan stoot op indrukwek­ken­de spookstad in Qatar en filmt privérond­lei­ding met beveili­gings­agent

De 21-jarige Rob Dawley gaat op eigen houtje op zoek naar een migrantenkamp in Qatar. Wanneer de voetbalfan aankomt in Mesaieed, doet hij een spectaculaire ontdekking. Op bovenstaande beelden zijn een dertigtal verlaten flatgebouwen in de verte te zien. Het is verboden ze te betreden, tot beveiligingsagent Sadiq hem een privérondleiding geeft in de gebouwen.

6 december