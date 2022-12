LIVE KROATIË-BRAZILIË (16u). Plaatsen Goddelijke Kanaries zich al eerste voor halve finale?

WK voetbal Argentijn­se spelers­vrou­wen verlaten in holst van de nacht Qatarees hotel van 800 euro per nacht na zoveelste probleem

Even paniek in het Qatarese hotel waar spelersvrouwen van de Argentijnse nationale ploeg tijdens het WK voetbal verbleven. De elektriciteit viel uit en er was rookontwikkeling. Het zoveelste euvel in het vijfsterrenhotel waar onder meer de vrouw van Angel Di Maria 800 euro per nacht voor betaalde. De hele groep van partners en familie koos om 2 uur ’s nachts voor een verhuis naar elders.

6 december