LIVE JAPAN-KROATIË. Verwittiging aan beide kanten: Perisic mist na tuimelperte Tomiyasu, Taniguchi kopt naast

Stoppen of doorgaan, da’s de vraag: deze Rode Duivels wuiven mogelijk de nationale ploeg uit

Een nieuw WK halen wordt moeilijk. Maar stoppen ze per direct of doen ze nog even door als Rode Duivel? Was het WK in Qatar hun eindstation op het allerhoogste niveau? Een overzicht van zij die de nationale ploeg mogelijk uitwuiven de komende dagen/weken/maanden.

1 december