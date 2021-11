LIVE. Italië dik in de problemen! Zwitserland scoort en snoept rechtstreeks WK-ticket virtueel af van de Europees kampioen

WK 2022 Tweede WK-tempel in Qatar is klaar om fans in een "vagina" mét revolutio­nair dak te ontvangen

Na ruim vijf jaar bouwen is het tweede stadion voor het WK 2022 in Qatar klaar voor gebruik. Het Al Wakrah-stadion ligt op nog geen 20 kilometer van de hoofdstad Doha. Hoewel het stadion door de speciale vorm van het dak ook bekend staat als de ‘VAGINArena’, is het architecturaal hoogstandje gebaseerd op een traditioneel Arabisch zeilschip.

3 mei