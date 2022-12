LIVE FRANKRIJK-MAROKKO. Regragui ergert zich aan kritiek op verdedigende spel: “Je krijgt toch geen prijs voor veel balbezit?”

Alsof de wereldti­tel al binnen was: dansende en zingende Fransen als helden ontvangen in hotel

Na hun zege tegen Engeland werden de spelers van de Franse nationale ploeg afgelopen nacht als helden ontvangen in hun hotel. Op de tonen van ‘Freed from Desire’ van GALA kwamen ‘Les Bleus’ hun verblijf binnen. Antoine Griezmann danste en sprong, Ousmane Dembélé schreeuwde zich de stem schor en Kylian Mbappé kreeg gouden confetti over zich heen. Het zijn opvallende beelden die doen denken aan de ontvangst die de Nederlanders kregen na hun zege tegen de VS, met een dansende Louis van Gaal in de hoofdrol.

11 december