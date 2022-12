LIVE FRANKRIJK-MAROKKO. Nu twee keer de Marokkanen, maar voorzetten van Boufal en Attiyat-Allah geraken niet tot bij ploegmaat

Opgepast voor het ge­vaar-Mbap­pé! Franse superspits takelt fan zwaar toe met knal tijdens opwarming

Met supersonische versnellingen en menig precisieraket verkeert Kylian Mbappé op het WK voetbal in Qatar in killermodus. Dat mocht een Franse supporter ook tijdens de opwarming van de halve finale tussen Frankrijk en Marokko ondervinden. Toen de man even niet oplette, kreeg hij een afstandsknal van de spits vol in het gezicht. Met bebloede neus tot gevolg. Zijn vrienden gelukkig naast hem ter ondersteuning. En even later ook Mbappé zelf: de superspits kwam zich persoonlijk excuseren bij de fan van ‘Les Bleus’. Samen met Lionel Messi is Kylian Mbappé medetopschutter in Qatar met vijf goals. Zoals het er nu naar uitziet (volg hier Frankrijk - Marokko live), maken ze zondag in een onderling finaleduel ook uit wie de absolute ster van het WK wordt.

20:52