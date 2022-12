LIVE FRANKRIJK-MAROKKO. Meer dan 2.000 Marokkanen zien droom uit elkaar spatten - Fransen zonder twee basispionnen?

“Dit zal voor de rest van zijn leven pijn doen bij Kane”: Engelse pers likt wonden na “wrede uitschake­ling”

Frankrijk kegelde Engeland na een spannende krachtmeting uit het WK voetbal. Een gemiste kans, vindt de Engelse pers. “Voetbal is een wreed spel. Om de één of andere reden komt deze uitschakeling harder aan dan anders”, luidt het over het Kanaal, waar Harry Kane wel door velen in bescherming wordt genomen na zijn cruciale strafschopmisser.

11 december