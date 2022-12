LIVE FRANKRIJK-MAROKKO. Kolo Muani, pas op het veld, neemt alle twijfels weg: 2-0!

Ivana Knoll, de ‘meest sexy fan van het WK’ die zelfs van voetbal­lers berichten zou krijgen: “Nog niet één opmerking over mijn kledij gehoord”

De Kroatische ster in Qatar? Dat is niet Luka Modric, maar Ivana Knoll (26). Model, influencer en actrice in één. Maar vooral veruit de meest gefotografeerde fan op het WK voetbal. Lak heeft ze aan de voor vrouwen strikte kledingvoorschriften in de woestijnstaat. En ze komt er nog mee weg ook. Iedereen in de ban van de gewezen Miss Kroatië, tot zelfs de spelers van de nationale ploeg toe.

