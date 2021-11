LIVE. Europees kampioen Italië moet op slotspeeldag nog vol aan de bak tegen Noord-Ierland voor rechtstreeks WK-ticket

WK voetbal Hoe Franse bondscoach op restaurant aan de Côte d'Azur na het WK zelfs een Belgische baby aan het wenen kreeg

Hij had het allemaal al wel eens gezien, Didier Deschamps. Toen, in 1998, als speler, de voorbije zomer als trainer van Frankrijk. Het enige verschil met toen en nu, is dat de mensen hem toen vooral om een handtekening of nog te ontwikkelen foto vroegen, en nu om een selfie. Zoals een Belgische papa met baby in een restaurant aan de Azurenkust. Maar zowel toen als nu: het winnen van het WK bezorgde Deschamps (49) hetzelfde gevoel. Een zalige roes van opperste geluk.

6 september