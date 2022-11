LIVE ENGELAND-VS. De tijd begint te dringen: krijgen we nog doelpunten te zien?

Uitgere­kend Embolo bezorgt Zwitser­land belangrij­ke zege tegen z'n geboorte­land Kameroen

Zwitserland is met een 1-0-zege tegen Kameroen begonnen aan het WK. Het was Breel Embolo die het verschil maakte tegen het land waar hij 25 jaar geleden geboren werd. Zéér belangrijke punten voor de Zwitsers, in een groep met verder ook Brazilië en Servië.

24 november