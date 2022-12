LIVE ENGELAND-SENEGAL. Uit het niets staat Engeland op voorsprong: Henderson rondt actie Bellingham af

Woede in Duitsland na controver­siële goal Japan: “Doelpunt had nooit mogen tellen”, maar FIFA toont aan dat bal niét over lijn ging

Wie vooraf had voorspeld dat Japan op het WK de groep met Spanje en Duitsland zou winnen, is nu wellicht rijk. De Japanners legden gisteren na Duitsland ook Spanje over de knie en bezegelden zo het lot van die Mannschaft, al is er veel te doen over het beslissende doelpunt. Volgens de Duitsers had de goal afgekeurd moeten worden, maar de FIFA toonde aan dat de bal niét over de lijn ging.

