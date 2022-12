LIVE ENGELAND-SENEGAL. Liefst drie wissels bij Senegal, dat op zoek moet naar snelle tegengoal

Independer Brandverze­ke­ring 11 procent duurder volgend jaar: hoe kan je toch besparen? Deze vier tips helpen je op weg

Het zijn stevige cijfers: in 2023 verhoogt de premie van de brandverzekering gemiddeld met 11 procent. Dat is één van de grootste stijgingen ooit, voornamelijk te wijten aan de almaar hogere prijzen van bouwmaterialen. Independer.be adviseert hoe je toch een betaalbare verzekering in de wacht kunt slepen.

1 december