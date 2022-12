LIVE ENGELAND-SENEGAL. Geen Sterling omwille van familiale redenen, Rashford weer naar de bank

Zuid-Ko­rea stoot door na stunt tegen Portugal, Ronaldo krijgt het aan de stok met tegenstan­der: “Hij moet zijn mond houden”

Niet Uruguay of Ghana, wel Zuid-Korea stoot samen met Portugal door naar de 1/8ste finales van het WK. De Zuid-Koreanen wonnen dankzij een goal van Hwang Hee-chan in minuut 91 met 2-1 van Portugal en zijn zo tweede in groep H. Portugal is groepswinnaar. Cristiano Ronaldo kreeg het tijdens de match aan de stok met de Zuid-Koreaan Cho Gue-sung, die vond dat CR7 bij z'n wissel niet snel genoeg van het veld ging.

