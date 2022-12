LIVE ENGELAND-FRANKRIJK (20u). Wie pakt laatste ticket voor de halve finales?

WK voetbal SPEELSCHE­MA WK QATAR 2022. Eerste halve finale inmiddels bekend - Wanneer moet je kijken?

Eén halve finale is intussen bekend op het WK in Qatar en dat is verrassend genoeg Kroatië versus Argentinië! Wie komt daar zaterdag bij? Engeland-Frankrijk en Marokko-Portugal zijn de resterende affiches in de kwartfinales. Wanneer worden die wedstrijden afgewerkt? Hieronder vindt u het volledig ie speelschema!

9 december