LIVE ECUADOR-SENEGAL. Ecuador heeft aan een punt genoeg om zich te kwalificeren voor achtste finales

Veldbestor­mer die tijdens Portugal-Urugu­ay met regenboog­vlag over veld liep, is weer vrijgela­ten

De man die maandag tijdens de WK-wedstrijd Portugal-Uruguay het veld bestormde, is weer vrijgelaten. Hij wordt niet vervolgd en mag in Qatar blijven, volgens verscheidene bronnen. De 35-jarige Italiaan ging er vol voor tijdens zijn sprint op het voetbalveld: hij had én een regenboogvlag vast én hij droeg een T-shirt met de boodschappen “Save Ukraine” en “Respect for Iranian women”.

11:44