LIVE DUITSLAND-JAPAN (14u). Hoe start de Mannschaft aan het WK?

WK voetbal Geen winnaar tussen de VS en Wales: Bale zorgt vanop de stip voor eerste gelijkspel van het WK

Het eerste gelijkspel van het WK is een feit: VS en Wales hielden elkaar in evenwicht in hun openingswedstrijd in groep B: 1-1. Wales was in de eerste helft nergens, met dank aan een penaltygoal van Bale kwam het langszij in een match met twee gezichten.

21 november