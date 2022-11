LIVE DENEMARKEN-TUNESIË. Skov Olsen ziet doelpunt afgekeurd, Denen worden steeds gevaarlijker.

Het Education City Stadium is een multifunctioneel stadion in Ar Rayyan. Het stadion heeft een bijnaam genaamd Jewel of the Desert. De capaciteit bedraagt 40.000 toeschouwers, na het WK moet dat ongeveer 25.000 zijn. De bedoeling is dat een deel van de zitplekken wordt gedoneerd aan ontwikkelingslanden. Het stadion bevindt zich op het Education Citycomplex, in het noordwesten van Al Rayyan op ongeveer 14 kilometer van het centrum van Doha.