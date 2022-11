LIVE DENEMARKEN-TUNESIË. De tijd tikt weg voor de Denen, die afstevenen op een ontgoochelend gelijkspel.

WK VOETBAL Onze huisana­list zag Nederland verdiend winnen: “Van Gaal krijgt (voorlopig) alweer gelijk”

“Senegal-Nederland werd geen duel om duimen en vingers van af te likken, maar de Nederlandse zege was wel verdiend”, is de visie van onze huisanalist Marc Degryse na de WK-openingsmatch van onze buren. “Hun huidige speelwijze is niet helemaal volgens hun filosofie, maar daar hebben ze in Nederland al even afscheid van genomen.”

21 november