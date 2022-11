LIVE COSTA RICA-DUITSLAND (20u). Duitsers kunnen zich ondanks 1 op 6 plaatsen voor volgende ronde

“Eerste tegengoal is fout van verdedi­ging”: Thibaut Courtois stormt vrijwel meteen gefrus­treerd naar de kleedkamer, maar reageert wel

Een dug-out heeft zijn ontgoocheling mogen voelen. Zijn ‘Queen’ in de tribune kreeg na het laatste fluitsignaal geen hartje of een vluchtige kus. Hoofdschuddend verdween Thibaut Courtois (30) meteen na de WK-nederlaag tegen Marokko meteen de catacomben in. Boos op zichzelf, boos om de nederlaag. “Zelf heb ik niet 100 procent gekeept.”

28 november