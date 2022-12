LIVE CANADA-MAROKKO. Meteen 0-1! Ziyech straft mistasten bij Canada af

WK voetbal SPEELSCHE­MA WK QATAR 2022. Zo zien de achtste finales er tot dusver uit

Op het WK in Qatar zijn we bijna toe aan de achtste finales! In afwachting daarvan ligt er in verschillende groepen nog een spannende derde en laatste speeldag in het verschiet. Wie speelt wanneer tegen elkaar? En wanneer komen de Rode Duivels in de derde groepsmatch in actie? Hieronder vindt u het volledige speelschema voor de groepsfase én voor de achtste finales.

30 november