LIVE CANADA-KROATIË. Kramaric brengt Kroatië verdiend langszij

Wie gaat er winnen: Rode Duivels of Marokko? Japanse otter en Qatarese valk kunnen het voorspel­len

Geen WK zonder bier, maar ook geen wereldkampioenschap zonder dieren die de uitslag van wedstrijden voorspellen. Sinds 2010 is er wel altijd een dier dat de juiste uitslagen voorspelt of toch een poging doet. Terwijl de meeste voetbalfans overdonderd waren door de nederlaag van Duitsland, had één supporter het al lang zien aankomen: de Japanse otter Taiyo.

25 november