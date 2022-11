LIVE BRAZILIË-ZWITSERLAND. Geen goals in de eerste helft, Vinicius Jr kwam het dichtst bij een treffer

WK voetbal KIJK. Nieuwe beelden van ‘gekke’ Saudische coach beklijven: “Willen jullie soms een foto met Messi maken?!?”

Eén van de redenen achter dé stunt op het WK voetbal tot dusver: de speech tijdens de pauze van Hervé Renard in de Saudische kleedkamer. Op nieuwe beelden is te zien hoe de Franse coach tekeergaat en de juiste snaren raakt bij zijn spelers. De volgende vijfenveertig minuten zijn er voor de geschiedenis. Saudi-Arabië zet in enkele minuten een 1-0-achterstand om naar een 1-2-voorsprong.

25 november