LIVE BRAZILIË-SERVIË. Raphinha laat 1-0 liggen in tweede helft, Servië houdt voorlopig stand

Vlotte zege na valse start, maar noodlot slaat wéér toe bij Frankrijk: Hernandez scheurt voorste kruisband

Frankrijk is het WK voetbal op een drafje begonnen. De wereldkampioen kwam tegen Australië op achterstand, maar ging er nog in de eerste helft op en over. Na de pauze maakte de klasse van Mbappé het verschil. Ondertussen zette Giroud zich naast Henry op de tabellen als topschutter aller tijden. En toch was er een serieuze smet op de zege: Lucas Hernandez liep een gescheurde kruisband op en is voor lange tijd out. Zo blijven ‘Les Bleus’ de blessures opstapelen.

23 november