LIVE BRAZILIË-SERVIË. Bijna olympische goal van Neymar, opent Brazilië WK met overwinning?

WK voetbal INTERVIEW. Jonathan David wil knallen tegen land waar hij carrière maakte: “Belgische defensie oud en traag? Dat is alleen maar in ons voordeel”

Zijn naam staat met stip aangeduid. Als er één Canadees is die onze defensie van de Rode Duivels moet zien af te stoppen, dan wel Jonathan David (22). “Op een goede dag kunnen wij élke tegenstander aan.” Een gesprek met de gewezen uitgaande recordtransfer uit onze competitie. Over de beste Canadese generatie ooit, de waardeverhoudingen in poule F en zijn Gentse periode.

22 november