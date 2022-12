LIVE ARGENTINIË-KROATIE. Scaloni: “Wij zijn geen gangsters” - Wie beukt als eerste de poort naar de WK-finale open?

Was de vreugde bij de penaltymis­ser van Kane daarom zo groot? Onwennige Kylian Mbappé zag uitgesto­ken hand in spelerstun­nel compleet genegeerd

Kylian Mbappé die breed lachte na de penaltymisser van Harry Kane op het WK voetbal? Misschien had het wel veel te maken met wat er zich voor de match in de spelerstunnel afspeelde. ‘Wie laatst lacht, best lacht’. Want Kyle Walker - “het is do or die” - weigerde voor de match ostentatief de uitgestoken hand van Mbappé. Shots fired.

