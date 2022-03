LIVE (20u45). Italië zonder Chiellini en Bonucci tegen Noord-Macedonië

WK VOETBAL Italië of Portugal ontbreekt straks zéker in Qatar: toplanden belanden op zelfde spoor in WK-barrages

Vanmiddag is geloot voor de Europese barrages voor het WK van volgend jaar. De opvallendste vaststelling: Italië of Portugal is er straks zeker niét bij in Qatar. De laatste twee Europese kampioenen werden op hetzelfde spoor uitgeloot.

26 november