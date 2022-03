LIVE (20u45). Europees kampioen Italië moet in WK-barrages voorbij Noord-Macedonië

WK voetbal Roberto Mancini: “In maart plaatsen we ons voor het WK, dat we misschien wel zullen winnen”

Zo gefrustreerd hij langs de zijlijn gesticuleerde tijdens de match, zo rustig was hij achteraf voor de camera. “In maart plaatsen we ons voor het WK, dat we misschien wel zullen winnen”, reageerde Italiaans bondscoach Roberto Mancini na het mislopen van het rechtstreeks WK-ticket.

15 november