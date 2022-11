LIVE (20u). Kan Saoedi-Arabië of Mexico zich nog plaatsen voor de achtste finales?

Rode Duivels “Soms maak ik me zorgen, zeker als ik kijk naar mijn eigen situatie. Maar niemand luistert naar de spelers”: twee jaar gemopper van De Bruyne in vijf quotes

Eén van de felst besproken figuren bij de Rode Duivels dit WK is ongetwijfeld Kevin De Bruyne. De spelmaker ging in Qatar al openlijk in de clinch met Toby Alderweireld en liet zich in een - vooraf afgenomen - interview ontvallen dat we “te oud zijn om wereldkampioen te worden.” Maar dat was lang niet de enige, niet bepaald positieve quote die de spelmaker zich de laatste twee jaar liet ontvallen. Hieronder de vijf opvallendste nog eens op een rij.

29 november