Lionel Messi kan tranen maar net bedwingen wanneer journaliste onverwacht uitpakt met eerbetoon

Maar één specifiek eerbetoon beroerde hem misschien nog het meest. Na de wedstrijd werd hij geïnterviewd door Sofia Maria Martinez Mateos, een Argentijnse journaliste die werkt voor ESPN en TVP Sport. Na het traditionele interview wilde de dame nog wat kwijt. “Ik wil je nog iets zeggen en het is geen vraag. Uiteraard willen wij, het Argentijnse volk, de wereldbeker winnen. Maar ongeacht het resultaat is er iets dat niemand je nog kan afpakken. En dat is dat je resoneerde met alle Argentijnen. Ik ben serieus.” Messi krijgt een glimlach. Waarna Sofia Maria verdergaat: “Er is geen kind dat je truitje niet heeft. Of het nu nep, echt of verzonnen is. Je hebt je stempel gedrukt op ieders leven. En dat gaat voor mij verder dan het winnen van een WK.”