“Lineker, Kompany en co verwend met luxeverblijf in Qatar” volgens Brits medium, BBC-gezicht dient tabloid van antwoord

BBC-gezicht Gary Lineker is niet opgezet met de berichtgeving van de Britse krant Daily Mail over zijn verblijf in Qatar. Volgens de tabloid slapen de ex-topvoetballer en zijn collega’s bij de Britse openbare omroep, onder wie tot voor kort ook Vincent Kompany, in een duur luxeverblijf. “Maar ze verzinnen gewoon dingen”, gaat Lineker in het verweer.

KIJK. Linker deelt beelden van zijn appartement in Qatar

“Een blik in het appartementencomplex van 2.500 pond per nacht (zo’n 2.900 euro) waar Gary Lineker, Rio Ferdinand en Alex Scott hun nachten doorbrengen in Qatar”, zo begint Daily Mail een artikel over Le Mirage City Walk, een accommodatie waar de BBC-gezichten een luxevleugel zouden betrekken tijdens het WK voetbal.

Aan details over het verblijf, dat in één van de meest exclusieve delen van Doha zou liggen, geen gebrek in het artikel. Zo wordt onder meer gewag gemaakt van een looppiste op het dak met een geweldig uitzicht over de stad, een indrukwekkende gymzaal, voetbal-, tennis- en basketbalvelden en een rooftopzwembad.

“Tijdens het WK bedraagt de prijs van een appartement met één slaapkamer 1.600 pond (ruim 1.800 euro) per nacht, voor een appartement met drie slaapkamers tel je 2.500 pond (zo’n 2.900 euro) neer”, aldus Daily Mail. “De Britse belastingbetaler ziet zo honderdduizenden ponden gespendeerd worden aan luxeverblijven voor de BBC-gezichten.”

Volledig scherm Gary Lineker. © Photo News

“Anti-BBC-agenda”

Lineker reageerde intussen gepikeerd op die berichtgeving via Twitter. “Ze verzinnen gewoon dingen”, schrijft de ex-speler van onder meer Leicester City, Tottenham en FC Barcelona. “Het verblijf kost de BBC maar een fractie van het bedrag dat wordt aangehaald. Het ‘terras met landschap’ is eigenlijk gewoon voorzien van een klein struikje. We zijn omringd door snelwegen en zitten in the middle of nowhere. En er verblijven hier ook gewoon veel andere Britten. Hilarisch hoe geobsedeerd ze zijn door hun anti-BBC-agenda.” Linekere deelde ook beelden van zijn appartement om zijn punt te maken (zie boven).

Daily Mail meldt verder in het artikel dat ook onder anderen Vincent Kompany en Mauricio Pochettino in Le Mirage City Walk verbleven. De ex-Rode Duivel was als analist voor de BBC aanwezig in Qatar, maar hervatte intussen alweer de trainingen bij Burnley. Kompany staat voor een belangrijk tweede deel van het seizoen met The Clarets. Burnley mikt op promotie naar de Premier League en staat momenteel ook op kop in de Engelse tweede klasse.

