Liefst 5.000 euro voor VIP-pakket (zonder vlucht of verblijf), maar ook ‘goedkope’ groepsmatchen: alles wat u moet weten over ticketverkoop WK in Qatar

WK voetbalDe aftrap van de ticketverkoop voor het WK in Qatar is gegeven. Vanaf vandaag kan u via de FIFA een aanvraag indienen. Maar hoeveel kosten de tickets? Welke formules zijn er? En waar kan je verblijven? Alle vragen beantwoord.

Wanneer en hoe kan ik tickets kopen?

De eerste periode van de ticketverkoop is vandaag gestart en loopt tot en met 8 februari op de website van de FIFA. Mocht er voor bepaalde wedstrijden te veel vraag zijn, dan worden de tickets willekeurig toegewezen. Ten laatste 8 maart laat de FIFA de fans weten of zij een ticket hebben kunnen bemachtigen. De tweede verkoopperiode start op 1 april, net na de loting van de groepsfase. Nadien zal de FIFA nog een derde en laatste keer (overgebleven) tickets aanbieden.

De FIFA geeft drie opties. Losse tickets voor elke wedstrijd (IMT), van de groepsmatchen tot de finale. Een pakket voor vier matchen in verschillende stadions (FST). Én een pakket waarmee je een specifiek land kan volgen doorheen het toernooi (TST). Dat laatste is dus interessant voor fans die het WK van de Rode Duivels van dichtbij willen meemaken.

De Belgische voetbalbond zal (net als alle andere deelnemende voetbalfederaties) een deel van de kaartjes ter beschikking krijgen van de FIFA voor de fans die aangesloten zijn bij de fanclub. Daarover volgt later meer info.

Hoeveel kosten tickets?

De prijzen zijn onderverdeeld in drie categorieën, op basis van de locatie van het zitje. Voor 60 euro kan je een duel in de groepsfase bijwonen. Op het WK in Rusland was dat nog 90 euro. Al is de openingsmatch wel duurder: minstens 266 euro. Voor de lokale supporters in Qatar zijn de kaarten te koop aan een gereduceerd tarief van slechts 10 euro.

Per ronde gaan de prijzen van de losse tickets - uiteraard - de hoogte in. De duurste kaarten voor de finale kosten ruim 1400 euro, het goedkoopste 533 euro. Belangrijk: alle onderstaande prijzen zijn berekend op de huidige koers van de Qatarese rial.

Voor het pakket van vier matchen, telkens in verschillende stadions, betaal je minstens 242 euro. De prijs van het duurste pakket, met de beste zitjes, kost 775 euro.

Wat veel Rode Duivels-fans zal interesseren: hoeveel kost het volgen van één land doorheen heel het toernooi? Voor elk team ligt de prijs even hoog. Er zijn wel drie formules: enkel de groepsfase, de groepsfase plus de achtste finales óf alle matchen ‘all the way’ tot de finale. In dat laatste geval betaal je op z’n minst 1426 euro. Mocht het land dat je volgt niet tot de finale geraken, krijg je het verschil terugbetaald.

Om de Rode Duivels als VIP te volgen tot en met de kwartfinales (3 matchen plus 2 knock-outwedstrijden) betaal je in de laagste categorie minstens 4.970 euro per persoon. Zonder accommodatie en vliegtickets.

Waar kan ik verblijven?

Nu al een hotelkamer proberen boeken, is verloren moeite. Aangezien het aanbod beperkt is, zullen pas later dit jaar de boekingen open worden gezet via een speciale website van het organiserend comité. Aangezien er al zeker niet genoeg hotelkamers beschikbaar zullen zijn voor de 1,2 miljoen voetbalfans die Qatar verwacht, neemt het land extra maatregelen.

Zo zullen er appartementen en villa’s verhuurd worden, onder meer in het Madinatna-complex, een residentieel dorp opgetrokken in de woestijn. Qatar heeft ook een akkoord met MSC, de Mediterranean Shipping Company. Twee cruiseschepen met 4.000 cabines zullen als drijvende hotels fungeren in de haven van Doha. logeren in een tentenkamp in de woestijn - glamping dus - zou eveneens een mogelijkheid zijn, al is daar nog geen uitsluitsel over.

Ook (uiterst) belangrijk: de vliegtickets richting Doha. Vanuit Brussel betaal je op dit moment voor een heen en retour 1500 à 2000 euro, afhankelijk van het aantal tussenstops.

Volledig scherm De MSC Poesia, een van de cruiseschepen die zal fungeren als drijvend hotel. © MSC Cruises

Waar liggen de stadions?

Qatar speelt zijn compactheid uit als troef. Het land is kleiner dan Vlaanderen. Het meest zuidelijke en meest noordelijke stadion zijn zo’n 70 kilometer van mekaar verwijderd. Uurtje rijden. Zeven andere stadions liggen in een straal van 25 kilometer rond hoofdstad Doha. Met het nieuwe metrosysteem is het op papier mogelijk om alle vier groepswedstrijden mee te pikken - de eerste om 13u plaatselijke tijd, de tweede om 16u, de derde om 19u en de laatste om 22u. Een dagpas op de metro kost amper 2,40 euro. Aan de stations staan shuttlebussen om fans naar de stadions te voeren.

