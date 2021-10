L’Équipe: “Slechts één week voorbereiding voor WK in Qatar”

Het omstreden winter-WK in Qatar wordt komend jaar van 21 november tot en met 18 december gespeeld, te midden van het clubseizoen, omdat het tijdens de zomer te warm is in de Golfstaat. Dat heeft echter ook zijn gevolgen voor de voorbereiding, die bij het vorige WK drie weken duurde. Uit de omzendbrief van de Europese Voetbalconfederatie blijkt nu dat de clubs hun spelers pas op 14 november moeten vrijgeven, exact een week voor de openingswedstrijd.

Met nog twee speeldagen te gaan staan de Rode Duivels al met anderhalf been in Qatar. De kwalificatiecampagne wordt volgende maand afgesloten. Op 13 november is er in Brussel het thuisduel tegen het nietige Estland, drie dagen later volgt de verplaatsing naar Wales. Voor de Belgen zou het hun derde WK op rij worden, na Brazilië 2014 en Rusland 2018.