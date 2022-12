Kosovaarse feministe vindt schunnig gebaar van Granit Xhaka schandalig, waarop vader van speler de aanval inzet: “Je kent niets van sport, emoties of Albanezen!”

Met de familie Xhaka wordt niet gedold. Dat werd nog maar eens duidelijk in de slotfase van de politiek gevoelige Servië - Zwitserland (2-3) op het WK voetbal , dat mocht nu ook de Kosovaarse feministe en activiste Zana Avdiu ondervinden. Toen zij in een Kosovaarse sporttalkshow misbaar maakte over het gebaar dat Xhaka in die match richting Servische bank maakte (de middenvelder greep zich in het kruis), belde de vader van Granit in om Avdia met de grond gelijk te maken.

Volledig scherm De slotfase van Servië - Zwitserland ontspoorde vorige vrijdag volledig toen Granit Xhaka het aan de stok krijg met alles wat Servisch was. Hier pakt doelman Vanja Milinkovic-Savic hem bij de keel. © AFP

De verhitte gemoederen tussen vooral Xhaka, net als doelpuntenmaker Shaqiri een Zwitser met Kosovaars-Albanese roots, en enkele Servische spelers op het veld zorgden ook naast het veld voor heel wat deining. Niet in het minst in Kosovo, waar de feministe Zana Avdiu scherpe kritiek gaf op het schunnige gebaar van Xhaka. “De daad van Granit Xhaka is een schande. Een daad van een straatjongen”, schreef ze op Facebook.

Woorden die ze mocht komen verduidelijken in een talkshow met louter mannelijke sportliefhebbers van de Kosovaarse privézender T7. “Wat zegt het over onze samenleving als we zo’n gebaar goedkeuren?”, vraagt ​​ze zich af. Ze krijgt flink weerwerk. “Je begrijpt de emoties van een voetballer niet. En al zeker niet het gebaar”, krijgt ze als antwoord. Avdiu, op haar beurt: “Ik zal het je uitleggen: het gebaar van Granit Xhaka symboliseert een aanranding.”

Volledig scherm De Serviër Nikola Milenkovic heeft het aan de stok met Granit Xhaka. © AP

Waarop de vader van Granit, Ragip Xhaka, via telefoon inbreekt in het programma. De man is emotioneel en gaat fel tekeer tegen de feministe, die hij alleen in de derde persoon aanspreekt. “Als ze Granit Xhaka een straatjongen noemt, is dat een grote schande! De vrouw die in deze show zit kent niets van sport, emoties of Albanezen.” De kritiek op zijn zoon, raakt hem diep. “Deze criticasters beledigen zijn moeder, zijn vrouw en kinderen. Het zijn zij die leuzen scanderen als ‘Dood de Albanezen!’ of ‘Kosovo is Servië!’”

Volledig scherm Ragip en Granit Xhaka. © instagram ragip_xhaka_

Waarop hij in een nog grotere colère ontstak. “De familie Xhaka heeft zich nooit overgegeven en geeft zich ook niet over. Het gebaar van Granit was politiek noch seksistisch. Granit is Granit. Hij maakte dit gebaar niet om iemand te beledigen”, waarop Ragip ook vertelde dat zijn zoon al campagne voor vrouwen in Kosovo voerde. “Hij zet zijn carrière op het spel en vertelt de wereld wie onze Albanese moeders, zussen en kinderen heeft verkracht - meer dan 20.000 slachtoffers.”

Om zich een laatste keer tot Avdiu te richten: “Ik waarschuw je nogmaals: je moet voorzichtig zijn met wat je schrijft over onze familie.” Avdiu is niet onder de indruk: “Wat gebeurt er dan?”, vraagt ​​ze. “Dat zal je wel merken. U zult zich alleszins moeten verantwoorden. Maar als het zover is, is het al te laat, dat garandeer ik je met mijn leven. Je kent de familie Xhaka niet.” De entourage van Xhaka zou juridische stappen overwegen tegen Zana Avdiu.

Xhaka en Zwitserland spelen vanavond om 20u hun achtste finale tegen Portugal.

Gespannen verhoudingen De verhoudingen tussen enerzijds Albanië en Kosovo en anderzijds Servië zijn nog altijd uiterst gevoelig. Kosovo is een voormalige Servische provincie met een meerderheid aan etnisch-Albanese inwoners. Aan het einde van de twintigste eeuw woedde er een hevige oorlog tussen het Kosovo Bevrijdingsleger (UCK) en het Servische leger. De oorlog werd uiteindelijk beëindigd door bombardementen op Servië door een coalitie onder leiding van de Verenigde Staten, waarop jarenlang internationale vredestroepen beide partijen uit elkaar moesten houden. In 2008 werd Kosovo formeel onafhankelijk, maar die status wordt niet erkend door Servië. Volledig scherm Granit Xhaka en Xherdan Shaqiri vieren de goal van laatstgenoemde intens tegen Servië. © ANP / EPA

